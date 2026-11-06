Update Bansos Tahap 4 Per Hari Ini: PKH dan BPNT Menuju SI

RADAR BOGOR - Berikut perkembangan terbaru mengenai progres penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap keempat per hari ini, Jumat, 6 November 2026.

Pemerintah kembali menyalurkan bansos seperti PKH dan BPNT untuk kuartal keempat periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Lantas, seperti apa progres kedua bansos reguler tersebut menjelang akhir tahun ini? Berikut penjelasannya.

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Menuju SI di SIKS-NG

Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, berdasarkan pantauan aplikasi SIKS-NG, status terbaru menunjukkan sudah muncul keterangan Surat Perintah Membayar (SPM).

Advertisement Keterangan SPM menandakan bahwa sudah diterbitkannya surat perintah membayar kepada setiap bank penyalur (BNI, BRI, Mandiri, BSI).

Jika sudah SPM maka tidak akan lama lagi status penyaluran bansos akan berubah menjadi Standing Instructions (SI).

SI sendiri menandakan bahwa pemerintah sudah memerintahkan bank penyalur untuk segera mentransfer saldo bansos ke rekening KKS penerima bantuan.

Oleh karena itu, jika sudah SI KPM dianjurkan untuk mengecek saldo bansos mereka, baik melalui mesin ATM, agen layanan bank, atau mobile banking.

Bagi yang tidak memahami terkait caranya pengecekannya, kali ini akan dijelaskan cara mengecek saldo KKS melalui mesin ATM bank penyalur.