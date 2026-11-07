Kapan Waktu Terbaik Cek Saldo Bansos Tahap 4 di KKS? Cek Penjelasannya

RADAR BOGOR - Kapan waktu terbaik untuk mengecek saldo bantuan sosial atau bansos yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Pertanyaan di atas tentu banyak dipertanyakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos di berbagai wilayah Indonesia.

Per hari ini, bansos sudah masuk ke tahap penyaluran keempat untuk tahun 2026 yang mendasar jutaan keluarga penerima manfaat.

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Cek Saat Status Bansos SI

Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, pada dasarnya pengecekan saldo bantuan sosial di KKS bisa dilakukan kapan saja.

Advertisement Kendati demikian, waktu yang dinilai cukup tepat yaitu saat status pada aplikasi SIKS-NG sudah menunjukkan Standing Instructions (SI).

"Waktu terbaik dan paling ideal untuk mulai melakukan pengecekan saldo ke mesin ATM atau agen bank adalah ketika status pada SIKS-NG sudah SI," ucap narator kanal YouTube Info Bansos.

Status SI ini menandakan bahwa pemerintah melalui Kemensos sudah memerintahkan bank penyalur untuk segera mentransfer saldo ke KKS setiap KPM.

Guna memastikan saldo bansos sudah masuk ke KKS, penerima manfaat bisa mengecek melalui mesin ATM atau agen bank terdekat.

Cara Cek Saldo Bansos Lewat Mesin ATM