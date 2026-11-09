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Bansos

Kabar Gembira! Pencairan Bansos PKH dan BPNT Makin Dekat, Kategori Ini Berpotensi Duluan

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi pendamping PKH menyerahkan bansos kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Foto : Kemensos diolah pakai Chat GPT)
Ilustrasi pendamping PKH menyerahkan bansos kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Foto : Kemensos diolah pakai Chat GPT)

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RADAR BOGOR – Kabar pencairan bansos PKH dan BPNT tahap akhir 2026 mulai dinantikan keluarga penerima manfaat (KPM). 

Menjelang penghujung tahun, proses administrasi penyaluran bansos PKH dan BPNT disebut telah bergerak menuju tahap akhir.

Di tengah penantian tersebut, muncul perkembangan yang perlu diperhatikan penerima manfaat.

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Berdasarkan analisis terhadap data monitoring aplikasi SIKS-NG yang dibahas dalam sebuah video di kanal YouTube Info Bansos, penyaluran BPNT dan PKH menunjukkan perkembangan administrasi menuju tahap standing instruction (SI).

Tahapan ini menjadi salah satu proses penting sebelum dana bantuan disalurkan melalui bank penyalur.

BPNT Bergerak Menuju Tahap Pencairan

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Pada program BPNT atau bantuan sembako, mayoritas data yang menjadi sampel dalam pembahasan tersebut disebut telah berstatus Surat Perintah Membayar (SPM) dan memasuki proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

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Meski status standing instruction masih tercatat belum terbit, proses administrasi disebut telah bergerak menuju tahap berikutnya.

Jika seluruh proses berjalan lancar, instruksi penyaluran akan diteruskan kepada bank penyalur sehingga dana bantuan dapat masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berbeda dengan PKH, penyaluran BPNT tidak dibedakan berdasarkan komponen keluarga seperti lansia, anak sekolah, maupun balita.

Dengan demikian, penerima yang telah memenuhi ketentuan berpeluang memperoleh bantuan sesuai hasil penetapan pemerintah.

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Editor : Yosep Awaludin
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