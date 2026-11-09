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Bansos

Lulus PKH, Siti Bangun Usaha Sablon dari Bantuan Kemensos, Kini Bisa Pekerjakan 4 Orang

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Penulis: Yosep Awaludin
Siti mengembangkan usaha sablon setelah menerima bantuan PPSE dari Kemensos, sementara putrinya, Bela, mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. (Foto:Kemensos)
Siti mengembangkan usaha sablon setelah menerima bantuan PPSE dari Kemensos, sementara putrinya, Bela, mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. (Foto:Kemensos)

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RADAR BOGOR – Program bantuan sosial tidak hanya menjadi penopang kebutuhan keluarga kurang mampu, tetapi juga dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Hal ini dirasakan Siti (nama samaran), mantan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini berhasil merintis usaha sablon berkat dukungan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Kementerian Sosial (Kemensos).

Perubahan dalam kehidupan Siti tidak hanya terlihat dari sisi ekonomi. Putrinya, Bela (nama samaran), juga memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat (SR).

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Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya keluarga Siti untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Kisah perjuangan Siti tersebut dibagikan melalui unggahan akun Instagram Linjamsos.

Dalam kesaksiannya, ia menceritakan bagaimana bantuan pemberdayaan dari pemerintah dimanfaatkan sebagai modal awal untuk menjalankan usaha sablon dari rumah.

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Graduasi PKH, Siti Kembangkan Usaha Sablon

Perjalanan Siti dalam mencapai kemandirian ekonomi bukanlah hal mudah. Sejak suaminya meninggal dunia pada 2020, ia harus menjalani kehidupan bersama sang ibu.

Sebagai anak tunggal, Siti menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi datang ketika dirinya memperoleh bantuan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Bantuan tersebut kemudian digunakan untuk membeli dua meja sablon beserta sejumlah perlengkapan pendukung.

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Editor : Yosep Awaludin
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