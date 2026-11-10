Nama Hilang dari Daftar Bansos? Jangan Panik, Begini Cara Mengajukan Kembali ke Kemensos

RADAR BOGOR – Tidak menemukan nama dalam daftar penerima bansos bisa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama keluarga yang masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, nama yang tidak muncul dalam daftar penerima bansos bukan berarti seseorang otomatis kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya pemutakhiran data, perubahan kondisi ekonomi, maupun ketidaksesuaian informasi kependudukan.

Advertisement Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar penentuan sasaran bansos.

Karena itu, masyarakat perlu memastikan data yang tercatat sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada 14 Oktober 2026 juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan kekeliruan dalam DTSEN.

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Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Nama Tidak Muncul di Daftar Bansos, Apa yang Harus Dilakukan?

Langkah pertama yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa status kepesertaan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.

Pengecekan ini penting untuk memastikan apakah nama masih tercatat dalam data penerima bantuan atau terdapat perubahan status.

Berikut langkah-langkahnya: