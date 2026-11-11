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Bansos

Modal PPSE Bikin Usaha Ibu Dian Berkembang, Simak Syarat dan Cara Menjadi Penerimanya

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Penulis: Yosep Awaludin
Ibu Dian menceritakan perjalanan membangun usaha warung kecil hingga mampu bangkit secara ekonomi berkat bantuan modal PPSE. (Foto : Dayasos)
Ibu Dian menceritakan perjalanan membangun usaha warung kecil hingga mampu bangkit secara ekonomi berkat bantuan modal PPSE. (Foto : Dayasos)

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RADAR BOGOR – Bantuan sosial tidak hanya dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi pijakan untuk membangun kemandirian ekonomi.

Hal itu dirasakan Ibu Dian (nama samaran), warga Kabupaten Bandung, yang perlahan mampu memperbaiki kondisi keuangan keluarganya melalui usaha warung kecil.

Perubahan tersebut berawal ketika Ibu Dian terpilih sebagai penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

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Bantuan modal usaha yang diterimanya dimanfaatkan untuk mengembangkan warung yang menjadi sumber penghasilan keluarga.

Bagi Ibu Dian, program PPSE bukan sekadar memberikan tambahan modal. Bantuan tersebut menjadi kesempatan untuk keluar dari kesulitan ekonomi sekaligus merintis usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial (bansos).

"Dari dapat bantuannya PPSE, Alhamdulillah saya bisa bangkit dalam masalah ekonomi dan saya insya Allah tidak akan ketergantungan lagi kepada bansos," ungkap Ibu Dian.

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Bantuan Modal PPSE Membantu Warung Ibu Dian Berkembang

Membangun usaha kecil membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Ibu Dian tidak hanya memanfaatkan bantuan modal untuk memenuhi kebutuhan awal berjualan, tetapi juga berupaya menjaga perputaran usaha agar terus menghasilkan keuntungan.

Penghasilan dari warung tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ia menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung dan mengalokasikan sebagian lainnya sebagai tambahan modal untuk membeli barang dagangan.

Kebiasaan mengelola hasil usaha secara bertahap itu mulai menunjukkan hasil. Tabungan dan keuntungan yang terkumpul kemudian dimanfaatkan Ibu Dian untuk memperluas warungnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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