Selain Bank Himbara, BSU 2026 Ternyata Disalurkan Lewat PT Pos Indonesia

RADAR BOGOR - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk buruh atau pekerja yang dinyatakan memenuhi kriteria.

Pemerintah memberikan BSU senilai Rp900 ribu dengan tujuan agar buru atau pekerja bisa meningkatkan daya beli mereka di tengah kebutuhan yang selalu meningkat.

Pada tahun 2026 ini, BSU akan disalurkan oleh pemerintah melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan SI). Oleh karena itu penerima manfaat harus mencantumkan nomor rekening dari salah satu bank tersebut.

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Lantas, bagaimana jika penerima BSU tidak memiliki rekening? Berikut penjelasannya.

Dilansir dari akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan, persoalan di atas seras dengan apa yang ditanyakan oleh warganet pada kolom komentar salah satu unggahan akun tersebut.

Advertisement "Kalau gak punya rekening gimana kak?" tanya seorang warganet.

Akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan lantas memberikan jawaban melalui balasan komenter tersebut. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank HImbara, maka proses penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, pada kolom rekening masyarakat yang akan menjadi penerima BSU bisa mengosongkannya saat melakukan pengkinian data.

"Apabila sahabat tidak memiliki rekening di bank HImbara BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, Silahkan pada kolom rekening bisa dikosongkan," tulis Instagram @bpjs.ketenagakerjaan.

"Penyaluran BSU akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia," sambung akun tersebut.