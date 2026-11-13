Update Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, Kabupaten Bogor Tercatat jadi Penerima BPNT Terbanyak

RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap empat per hari ini, Jumat, 13 November 2026.

Dilasnir dari kanal Youtube Info Bansos, bantuan sosial tahap keempat ini sudah mulai ditransfer ke KKS secara bertahap oleh bank penyalur.

Bansos yang disalurkan pada periode Oktober, November, dan Desember 2026 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

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Pada penyaluran kali ini ada beberapa daerah yang mendominasi jumlah KPM terbanyak yang menerima bansos kuartal keempat.

Lantas, daerah mana saja yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

Advertisement 3 Daerah dengan Pencairan Bansos Tahap 4 Terbanyak

Kabupaten Bogor

Wilayah ini mencatatkan jumlah penerima yang sangat masif, di mana untuk program bansos BPNT menduduki angka tertinggi nasional mencapai 240.202 KPM.

Selain itu, ada juga ribuan KPM PKH yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

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Kabupaten Jember