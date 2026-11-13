Perkembangan Bansos Tahap 4 Per 13 November 2026: Banyak KPM yang Belum SI

RADAR BOGOR - Perkembangan pencairan bantuan sosial (bansos) banyak ditunggu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.

Dilnasir dari kanal Youtube Diary Bansos, per hari ini, Jumat, 13 November 2026 sudah ada KPM Progaram Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah SI.

Kendati demikian, masih ada KPM yang status bansos miliknya masih belum SI pada sistem yang ada di aplikasi SIKS-NG.

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"Memang masih banyak KPM yang statusnya belum SI di sistem SIKS-NG," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Oleh karena itu, penerima manfaat diimbau untuk tetap sabar menunggu hingga status transaksi penyaluran berubahan menjadi standing instruction (SI).

Advertisement Jika sudah berubah menjadi SI, maka besar kemungkinan saldo bantuan sudah ditransfer oleh bank penyalur ke KKS masing-masing KPM.

KPM yang sudah menunjukan adanya status tersebut pada aplikasi SIKS-NG, bisa mengecek saldo KKS yang mereka miliki secara berkala.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo bansos sudah masuk ke KKS? Berikut penjelasannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengecekan saldo bansos di KKS bisa melalui bebera cara, yaitu sebagai berikut:

Menggunakan Aplikasi Mobile Banking