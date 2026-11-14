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Bansos

Kabar Bansos 14 November 2026, Ada Pencairan Rp975 Ribu hingga Rp1,2 Juta

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi pencairan dana bansos. (Foto: Youtube Info Bansos)
Ilustrasi pencairan dana bansos. (Foto: Youtube Info Bansos)

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RADAR BOGOR - Kabar pencairan bantuan sosial (bansos) per hari ini, Sabtu, 14 November 2026 perlu diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia. 

Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, ada banyak KPM yang mengabarkan adanya pencairan bansos dengan nominal yang cukup beragam, mulai dari Rp975 ribu hinga Rp1,2 juta. 

Pencairan Tahap 3 Susulan atau PKH Validasi

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Berdasarkan informasi yang dihimpun pencairan diprediski berasa dari bantuan tahap ketiga susulan atau penerima BPNT murini yang kini tervalidasi menjadi KPM PKH. 

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Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum menerima pencairan tahap ketiga pada periode sebelumnya, bisa jadi di tahap empat ini masih mencairkan kurtak ketiga susulan. 

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Status Bansos Tahap 4 Sudah SI

Adapun perkembanan pencairan bantuan sosial tahap empat per hari ini dikabarkan sudah masuk ke tahap Standing Instruction (SI) pada aplikasi SIKS-NG. 

Status ini menandakan bahwa Kemensos sudah memerintahkan bank penyalur untuk segera melakukan top up saldo ke rekening KKS setiap penerima manfaat.

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Kendati demikian, proses pemindahbukuan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga KPM harus sabar menunggu sampai saldo benar-banar masuk ke KKS. 

Cara Pastikan Saldo Bansos Masuk KKS

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Youtube Info Bansos
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