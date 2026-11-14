Kabar Terbaru Penyaluran Bansos Beras 30 Kg, Lanjut Disalurkan hingga Akhir 2026

RADAR BOGOR - Bantuan beras menjadi salah satu bansos yang akan kembali disalurkan menjelang akhir tahun 2026 kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel.

Pemerintah memberikan bansos beras kepada KPM dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

Di tahun 2026 ini, bantuan tambahan pangan beras diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan desil rendah, yaitu satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

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Proses penyaluran dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram.

Masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima surat undangan untuk pencairan bantuan tersebut, yang mana pada surat itu terdapat lokasi dan waktu pengambilan.

Advertisement Dokumen yang Harus Dipersiapkan

Setiap penerima manfaat bisa datang ke lokasi pengambilan dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK). Surat Undangan Pengambilan.

Adapun langkah-langkah pengambilannya yaitu sebagai berikut:

Datag ke lokasi pembagian bansos dengan membawa dokumen yang sudah disiapkan.

Tunggu antrean dengan KPM yang lain.

Serahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi oleh petugas.

Jika data telah sesuai maka bansos beras boleh diambil sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Lokasi Pengambilan Bansos Beras

Biasanya bansos beras ini dibagikan oleh petugas di balai dasa/kelurahan, kantor kecamatan, hingga kantor Pos Indonesia.