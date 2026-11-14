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Bansos

Alhamdulillah, Surat Undangan Pengambilan Bansos Beras Mulai Dibagikan

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KPM bansos beras memegang surat undangan pengambilan. (Foto: Gemini AI)
Ilustrasi KPM bansos beras memegang surat undangan pengambilan. (Foto: Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Dikabarkan sudah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang menerima surat undangan pengambilan bantuan tambahan menjelang akhir tahun 2026. 

Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, bantuan tambahan yang dimaksud yaitu pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk penyaluran tiga bulan sekaligus. 

"Di mana per bulannya kuantitas bantuan pangan tersebut adalah 10 kilogram sehingga disalurkan sekaligus untuk tiga bulan tersebut, maka KPM mendapatkan 30 kilogram," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

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Sasaran Bansos Beras 30 Kg

Pemerintah telah menetapkan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan tambahan pangan tersebut, yaitu mereka yang masuk ke dalam kelompok desil satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

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Peneirma bantuan ini bukan hanya masyarakat yang biasa menerima bansos PKH dan BPNT saja, tapi masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan reguler tersebut juga berhak untuk mendapatkannya. 

Proses penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai daerah Indonesia, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan. 

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Adapun dokumen yang harus disiapkan yaitu mencakup, KTP, KK, dan surat undangan pengambilan yang dibagikan oleh petugas di lapangan. 

Tempat Penyaluran Bansos Beras

Tempat penyaluran biasanya berlokasi di balai desa/kelurahan, kantor kecamatan, hingga kantor Pos terdekat. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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