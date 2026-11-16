SK Penerima PKH dan BPNT Tahap 4 Disebut Terbit, KPM Menanti Saldo Masuk

RADAR BOGOR – Kabar pencairan Bansos PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2026 mulai menjadi perhatian keluarga penerima manfaat (KPM).

SK data penerima untuk termin pertama bansos tahap 4 disebut telah ditetapkan, sementara proses penyaluran di sejumlah bank Himbara mulai menunjukkan perkembangan.

Informasi tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Cek Bansos yang membahas perkembangan penyaluran bantuan sosial pemerintah.

Advertisement Dalam tayangan terbarunya, kanal tersebut menyebut data penerima PKH dan BPNT untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 telah masuk dalam penetapan termin pertama.

Untuk bantuan PKH, jumlah penerima yang disebut masuk dalam gelombang pertama mencapai 2.562.883 KPM.

Penyalurannya direncanakan melalui empat bank, yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.

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Sementara itu, penerima BPNT termin pertama juga disebut telah ditetapkan dalam jumlah besar. Bantuan yang disalurkan untuk program tersebut bernilai Rp600.000 per KPM.

Meski begitu, masyarakat perlu memahami bahwa penetapan data penerima tidak otomatis berarti saldo bantuan sudah masuk ke rekening. KPM tetap perlu menunggu proses penyaluran dari bank masing-masing.

Perkiraan Jadwal Pencairan di Empat Bank Penyalur

Dalam tayangan YouTube Cek Bansos, disampaikan pula perkiraan waktu pencairan berdasarkan pola penyaluran pada tahap-tahap sebelumnya.

Untuk Bank BSI, proses pencairan disebut biasanya mulai terlihat pada Selasa, sejak pagi hingga menjelang sore.