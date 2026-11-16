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Bansos

Penerima PKH Sejak 2017, Ibu Dian Kini Raup Untung Rp2,2 Juta dari Usaha Kremesan

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Penulis: Yosep Awaludin
Ibu Dian mengembangkan usaha kremesan ayam setelah menerima bantuan modal melalui program PPSE pada 2025. (Foto:Dayasos)
Ibu Dian mengembangkan usaha kremesan ayam setelah menerima bantuan modal melalui program PPSE pada 2025. (Foto:Dayasos)

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RADAR BOGOR – Bantuan sosial dapat menjadi titik awal bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun usaha mandiri.

Hal tersebut dibuktikan Ibu Dian (bukan nama sebenarnya), warga Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, yang berhasil mengembangkan usaha kremesan ayam setelah bertahun-tahun menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Terdaftar sebagai penerima PKH sejak 2017, Ibu Dian sebelumnya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

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Namun, keinginannya memperoleh penghasilan sendiri membuatnya berani mencoba peruntungan melalui usaha makanan olahan, yakni kremesan ayam.

Belajar Membuat Kremesan dari Tetangga hingga Merintis Usaha Sendiri

Langkah Ibu Dian membangun usaha dimulai ketika ia bekerja di bagian produksi kremesan milik tetangganya.

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Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mempelajari cara mengolah produk, menjalankan proses produksi, hingga memahami pemasaran.

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Berbekal pengalaman itu, ia kemudian memberanikan diri membuka usaha sendiri.

Peluang untuk mengembangkan bisnisnya semakin besar setelah pada pertengahan 2025 mendapatkan bantuan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial.

Dukungan modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi kremesan yang sebelumnya masih terbatas.

Sebelum menerima bantuan, Ibu Dian hanya mampu menghasilkan sekitar 6 kilogram kremesan.

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Editor : Yosep Awaludin
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