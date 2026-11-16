Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bansos

Mohon Maaf, Bansos Tahap 4 2026 Tidak akan Cair jika 3 Kriteria Ini Tidak Terpenuhi

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KPM gagal mencairkan dana bansos karena tidak memenuhi kriteria. (Foto: Gemini AI)
Ilustrasi KPM gagal mencairkan dana bansos karena tidak memenuhi kriteria. (Foto: Gemini AI)

Advertisement

RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 akan kembali disalurkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah di Indonesia. 

Kendati demikian, tidak semua KPM pada tahap ketiga bisa kembali menerima pencairan kuartal keempat ini, mengingat hanya penerima manfaat yang memenuhi kriteria bisa mendapatkannya. 

Lantas, apa saja ciri-ciri KPM yang bisa kembali mendapatkan bantuan sosial pada periode Oktober, November, dan Desember 2026? Berikut penjelasannya. 

Advertisement

Baca Juga: Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

3 Kriteria KPM yang akan Menerima Bansos Tahap 4 2026

Dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, sedikitnya ada tiga kriteria KPM yang dipastikan menerima pencairan pada kuartal keempat tahun 2026: 

Advertisement

Sudah Terdaftar di Perlinsos

Guna penyaluran bansos yang tepat sasaran, pemerintah telah membuat sistem yang bernama Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tahun 2026 ini. 

Oleh karena itu, salah satu ciri masyarakat yang akan menerima pencairan tahap empat adalah mereka yang sudah terdaftar pada portal Perlinsos digital. 

Baca Juga: Progres Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, Periode PKH dan BPNT Sudah SPM

KPM Desil 1-4

Desil menjadi salah satu patokan pemerintah dalam menentukan penerima bansos di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Kemensos telah menetapkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosia. 

Dalam hal ini, KPM dengan desil satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak menerima bansos. 

Advertisement
Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Pendampingan Sosial
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Progres Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, Periode PKH dan BPNT Sudah SPM

Progres Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, Periode PKH dan BPNT Sudah SPM

Berikut progres penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap empat per hari ini, Senin, 16 November 2026 yang perlu diketahui KPM.

Per Hari Ini, Berikut Hasil Cek Saldo KKS BNI Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 2026

Per Hari Ini, Berikut Hasil Cek Saldo KKS BNI Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 2026

Tahapan penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT kini sudah memasuki tahap keempat di tahun 2026. Ini progres pencairannya.

Alhamdulillah, Surat Undangan Pengambilan Bansos Beras Mulai Dibagikan

Alhamdulillah, Surat Undangan Pengambilan Bansos Beras Mulai Dibagikan

Dikabarkan sudah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang menerima surat undangan pengambilan bantuan tambahan menjelang akhir 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer