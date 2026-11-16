Mohon Maaf, Bansos Tahap 4 2026 Tidak akan Cair jika 3 Kriteria Ini Tidak Terpenuhi

RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 akan kembali disalurkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah di Indonesia.

Kendati demikian, tidak semua KPM pada tahap ketiga bisa kembali menerima pencairan kuartal keempat ini, mengingat hanya penerima manfaat yang memenuhi kriteria bisa mendapatkannya.

Lantas, apa saja ciri-ciri KPM yang bisa kembali mendapatkan bantuan sosial pada periode Oktober, November, dan Desember 2026? Berikut penjelasannya.

Advertisement Baca Juga: Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

3 Kriteria KPM yang akan Menerima Bansos Tahap 4 2026

Dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, sedikitnya ada tiga kriteria KPM yang dipastikan menerima pencairan pada kuartal keempat tahun 2026:

Advertisement Sudah Terdaftar di Perlinsos

Guna penyaluran bansos yang tepat sasaran, pemerintah telah membuat sistem yang bernama Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tahun 2026 ini.

Oleh karena itu, salah satu ciri masyarakat yang akan menerima pencairan tahap empat adalah mereka yang sudah terdaftar pada portal Perlinsos digital.

KPM Desil 1-4

Desil menjadi salah satu patokan pemerintah dalam menentukan penerima bansos di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Kemensos telah menetapkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosia.

Dalam hal ini, KPM dengan desil satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak menerima bansos.