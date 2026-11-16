Muncul Keterangan 'KKS Tidak Bisa Digunakan', KPM Bansos Tahap 4 Cek Penyebabnya

RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kemensos sedang mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026.

Bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diprediksi akan segera disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah.

Kendati demikian, ada KPM yang baru menerima kartu KKS melaporkan masalah saat dilakukan pengecekan muncul keterangan "kartu ATM tidak bisa digunakan".

Lantas, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya.

Perbankan Belum Melakukan Aktivasi

Advertisement Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, salah satu penyebab munculnya keterangan tersebut pada kartu KKS yaitu disebabkan oleh pihak perbankan yang belum melakukan aktivasi, sehingga kartunya masih belum aktif.

"Ini kita telusuri ada yang kaususnya seperti ini karena dari pihak perbankan belum melakukan aktivasi dari kartu ATM merah putih tersebut," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

Maka dari itu, ketika pemerintah pusat menyalurkan bantuan ke KPM, bansos tersebut tertolak karena sistemnya membaca kartu KKS tersebut belum aktif.

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KPM Terexclude (Gagal Burekol)

Selain itu bisa juga disebabkan oleh data KPM yang terexlclude, salah satunya penyebabnya yaitu karena nama penerima manfaat doubel.