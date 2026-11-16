Surat Undangan Pengambilan Bansos Beras 30 Kg Mulai Dibagikan, Cek Desil Sekarang

RADAR BOGOR - Surat undangan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sudah mulai dibagikan pemerintah kepada masyarakat yang dinyatakan masuk kriteria.

Pemerintah menyaluran bantuan tambahan pangan hingga akhir tahun 2026 ini dengan tujuan agar masyarakt miskin hingga rentan bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pada penyaluran yang akan berlangsung di bulan November hingga Desember 2026 ini, beras yang akan diberikan sebanyak 30 kg untuk tiga bulan sekaligus.

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Lantas, siapa saja sasaran dari bantuan tambahan pangan tersebut? Berikut penjelasannya.

Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, bantuan beras akan diberikan kepada masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

Advertisement Masyarakat Desil 1-4

Seperti bantuan sosial pada umumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa penerima bansos adalah mereka yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN.

"Bantuan pangan beras 30 kg ini menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori desil satu sampai empat," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Dengan kata lain, masyarakat yang pernah menerima PKH dan BPNT atau belum pernah menjadi penerima kedua bansos reguler tersebut masih berkesempatan menerima bantuan beras selama desil mereka rendah.

Masyarakat dengan desil tinggi, yaitu lima sampai sepuluh tidak diperioritaskan menjadi peneirma bantuan penebalan pangan ini, karena dinilai tidak memenuhi kriteria.