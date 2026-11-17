RADAR BOGOR – Bagi keluarga penerima manfaat (KPM), pencairan bansos PKH menjadi salah satu hal yang dinantikan setiap periode penyaluran.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan anak hingga kebutuhan kesehatan.

Namun, memasuki November 2026, para penerima perlu memahami bahwa pencairan PKH tidak berlangsung serentak.

Advertisement Ada sejumlah tahapan administrasi dan verifikasi yang harus diselesaikan sebelum dana benar-benar masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

PKH tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2026 disalurkan secara bertahap.

Artinya, ada KPM yang lebih dahulu menerima bantuan, sementara penerima lainnya masih menunggu proses administrasi selesai.

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Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perkembangan status penyaluran, mulai dari pemeriksaan data penerima dan rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga munculnya status Standing Instruction (SI).

Mengenal Tahapan Sebelum Dana PKH Masuk

Proses pencairan bantuan tidak langsung berakhir ketika nama seseorang tercatat sebagai penerima.

Data kepesertaan dan rekening KPM terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan.

Setelah itu, penyaluran berlanjut ke tahap administrasi pembayaran melalui penerbitan SPM.