Dari Ciomas, Tina Bangkit Lewat Bansos PPSE, Raup Omzet hingga Rp400 Ribu Sehari
RADAR BOGOR – Kemandirian ekonomi tidak selalu dimulai dari langkah besar, bagi Tina, warga Kampung Sukamaju RT 2 RW 1, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, perubahan justru tumbuh dari usaha kecil berjualan aneka jajanan di warung miliknya.
Setiap hari, Tina berusaha mengembangkan warung yang menjual berbagai kebutuhan dan jajanan untuk masyarakat sekitar. Melalui program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial, ia mendapat kesempatan untuk memperkuat usahanya agar mampu menopang kebutuhan keluarga.
Omzet Warung Jajanan Capai Rp400 Ribu per Hari
Dalam video yang diunggah Kementerian Sosial, Tina menceritakan bahwa omzet warungnya kini berkisar Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per hari.
Penghasilan tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sebagian diputar kembali untuk membeli stok barang dan jajanan agar warungnya tetap berjalan serta semakin berkembang.
Jika memperoleh keuntungan lebih, Tina dapat menggunakannya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia juga mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung.
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Baginya, perkembangan warung bukan hanya tentang mendapatkan pemasukan setiap hari, tetapi juga membangun kestabilan ekonomi keluarga secara bertahap.
Berharap Warung Terus Berkembang dan Mandiri
Bagi Tina, program PPSE menjadi kesempatan untuk memperkuat usaha sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Ia berharap warung jajanan yang dikelolanya semakin berkembang sehingga mampu memberikan penghasilan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dalam video tersebut, Tina juga mengajak masyarakat untuk mulai beranjak dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan berupaya membangun kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi.
"Ayo kita move on dari bansos dan berdaya dari PPSE, karena bansos sementara dan berdaya selamanya," ungkap Tina.
Siapa yang Bisa Mendapatkan Bantuan PPSE?
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh penerima bantuan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026, sasaran program ini meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, penerima manfaat Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta orang tua peserta didik Sekolah Rakyat yang berpotensi untuk digraduasi.
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Calon penerima juga harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok desil 1 sampai 4.
Khusus penerima PKH dan Program Sembako, terdapat ketentuan telah menjadi KPM paling singkat satu tahun. Sementara itu, bagi penerima ATENSI, kriterianya berkaitan dengan pemulihan fungsi sosial.
Namun, memenuhi kriteria tersebut belum otomatis menjadikan seseorang penerima PPSE. Calon KPM masih harus melalui tahapan pemetaan dan asesmen oleh pendamping sosial untuk melihat kelayakan, minat, kemampuan, potensi pengembangan, serta kebutuhan usaha atau pekerjaan.
Dalam proses penelaahan, calon penerima yang memilih jalur wirausaha perlu menyiapkan proposal usaha yang sekurang-kurangnya memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya. Sementara itu, daftar riwayat hidup juga menjadi bagian dari proses verifikasi.
Setelah melalui penelaahan dan mendapatkan persetujuan, calon penerima baru dapat ditetapkan sebagai KPM PPSE. Program ini dapat memberikan peningkatan keterampilan, bantuan usaha, maupun fasilitasi akses sesuai kebutuhan penerima.( Fauzan Kaifah/MG)***
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