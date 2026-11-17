‎Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh penerima bantuan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026, sasaran program ini meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, penerima manfaat Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta orang tua peserta didik Sekolah Rakyat yang berpotensi untuk digraduasi.