RADAR BOGOR - Penyaluran bansos tahap empat tahun 2026 dikabarkan sudah masuk ke tahapan SPM, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Sukron Channel.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sedikit yang mencari tahu terkait cara mengecek NIK mereka apakah masih layak menerima bantuan atau tidak pada kuartal ini.

Oleh karena itu, kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mengecek NIK KTP guna memastikan status bansos yang KPM miliki.

Advertisement Baca Juga: Bogor Bersih 2026, Warga Taman Kenari Andalkan Komposter hingga Bank Sampah

Proses pengecekan bisa dilakukan melalui laman atau aplikasi resmi yang disediakan oleh Kemensos.

Cara Cek NIK KTP KPM Bansos Lewat Laman Resmi Kemensos

Advertisement Proses pengecekan bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Baca Juga: Bogor View 2 Tampilkan Kompos hingga Hidroponik Mandiri saat Penilaian Bogor Bersih

1. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id..

2. Masukan NIK KTP dengan benar.

3. Isi verifikasi keamanan (captcha).

4. Klik "Cari Data".