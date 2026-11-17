Cara Cek NIK KTP Apakah Masih Menerima Bansos Tahap 4 2026 atau Tidak
RADAR BOGOR - Penyaluran bansos tahap empat tahun 2026 dikabarkan sudah masuk ke tahapan SPM, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Sukron Channel.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sedikit yang mencari tahu terkait cara mengecek NIK mereka apakah masih layak menerima bantuan atau tidak pada kuartal ini.
Oleh karena itu, kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mengecek NIK KTP guna memastikan status bansos yang KPM miliki.
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Proses pengecekan bisa dilakukan melalui laman atau aplikasi resmi yang disediakan oleh Kemensos.
Cara Cek NIK KTP KPM Bansos Lewat Laman Resmi Kemensos
Proses pengecekan bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
1. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id..
2. Masukan NIK KTP dengan benar.
3. Isi verifikasi keamanan (captcha).
4. Klik "Cari Data".
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