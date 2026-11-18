RADAR BOGOR – Memiliki daya listrik 1.300 VA kerap dianggap sebagai tanda bahwa sebuah keluarga sudah mampu secara ekonomi.

Anggapan tersebut bisa membuat masyarakat khawatir, terutama mereka yang masih membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Dalam unggahan di akun Instagram Kementerian Sosial (Kemensos), dijelaskan bahwa dalam skema Perlinsos Digital, daya listrik rumah tangga bukan satu-satunya indikator untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Konsumsi listrik bulanan juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan.

Advertisement Dua Indikator yang Digunakan dalam Filter Listrik

Informasi yang disampaikan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan, pengecekan listrik dalam filter Perlinsos Digital menggunakan dua indikator sekaligus.

Pertama, daya listrik lebih dari 900 VA. Kedua, konsumsi listrik lebih dari 41,5 kWh per bulan.

Advertisement Kedua indikator tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar rumah tangga masuk dalam kategori filter listrik tidak layak.

Artinya, keluarga yang menggunakan listrik 1.300 VA tidak otomatis dinyatakan tidak layak menerima bansos.

Begitu pula rumah tangga dengan konsumsi listrik tinggi, tetapi daya listriknya tidak melebihi 900 VA.

Contoh Penggunaan Listrik yang Masih Lolos Filter

Sebagai gambaran, rumah tangga dengan daya 450 VA dan konsumsi 30 kWh per bulan masih lolos dalam contoh filter tersebut. Begitu juga pengguna daya 1.300 VA dengan konsumsi 35 kWh per bulan.

Sementara itu, rumah tangga dengan daya 900 VA dan konsumsi 60 kWh per bulan juga masih lolos karena hanya memenuhi satu indikator.