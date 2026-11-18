RADAR BOGOR – “Tahu bulat, digoreng dadakan, lima ratusan”. Suara khas itu mungkin sudah akrab di telinga masyarakat.

Namun, di balik jajanan sederhana yang dijajakan keliling tersebut, tersimpan kisah perjuangan seorang ayah yang tak pernah menyerah demi keluarganya.

Namanya Didin. Ia merupakan seorang duda asal Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, yang harus membesarkan dua anak seorang diri setelah sang istri meninggal dunia.

Advertisement Setiap hari, dari siang hingga larut malam, didin berkeliling di kawasan perumahan KCC untuk menjajakan tahu bulat.

Aktivitas itu menjadi sumber penghidupan sekaligus cara baginya untuk memastikan kedua anaknya tetap bisa menjalani kehidupan.

Di tengah perjuangannya, didin tidak selalu berjalan sendiri. Kedua anaknya terkadang ikut membantu berjualan.

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Bukan karena diminta, melainkan atas kemauan mereka sendiri untuk membantu sang ayah.

Didin mengaku tidak pernah memaksa anak-anaknya ikut mencari nafkah. Namun, ia memahami bahwa kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan tersendiri di tengah keterbatasan keluarga.

Perjuangan itu semakin terasa ketika Didin harus memberikan perhatian lebih kepada putra pertamanya, Ryan, yang merupakan penyandang disabilitas mental.

Meski menghadapi berbagai tantangan, didin tetap berusaha menjalankan perannya sebagai seorang ayah.