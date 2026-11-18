RADAR BOGOR - Ada kabar yang cukup menggembirakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil satu sampai empat pada DTSEN di hari ini, Rabu, 18 November 2026.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel, bansos seperti PKH dan BPNT tahap empat tahun 2026 dikabarkan mulai dicairkan secara bertahap.

"Bansos reguler tahap empat periode Oktober hingga Desember 2026 akhirnya sudah positif dan fix resmi cair," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Pencairan kedua bansos reguler tesebut selaras dengan surat edaran resmi dari Kemensos yang telah menetapkan jumlah penerima PKH dan BPNT di kuartal keempa tahun ini.

PKH dan BPNT yang sudah dicairkan bisa digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari pangan hingga biaya pendidikan.

Advertisement Dana bantuan disalurkan melalui bank penyalur dan PT Pos Indonesia, bagi yang melalui bank pemerintah telah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mempermudah proses penyaluran.

Dengan hadirnya kartu KKS masyarakat penerima manfaat bisa mencairkan saldo bansos secara mandiri, baik menggunakan mesin ATM atau agen layanan bank.

Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo bansos? Berikut penjelasannya.

Cara Cairkan Saldo Bansos Lewat Mesin ATM

Pencairan bisa dilakukan melalui mesin ATM bank penyalur atau ATM Bersama. Berikut langkah-langkahnya: