RADAR BOGOR - Cek bansos Rp600 ribu kapan cair? Pertanyaan tersebut banyak ditanyakan oleh warganet, termasuk mereka yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bansos Rp600 ribu sendiri merujuk pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini sudah masuk ke tahap penyaluran keempat di tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, BPNT tahap empat dikabarkan mulai cair secara bertahap pada hari ini, Rabu, 18 November 2026.

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Apa Itu Bansos BPNT?

Mengutip informasi dari laman resmi Kemensos, BPNT merupakan bansos reguler yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin hingga rentan di berbagai daerah Indonesia.

Advertisement Tujuan diberikannya bantuan ini yaitu agar masyarakat miskin dan rentan bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka terutama pangan seperti beras dan lauk pauk sebagai sumber proteinnya.

Nominal bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp200 ribu per bulan, tapi proses penyyalurannya dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga setiap KPM menedapattkan Rp600 ribu.

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Mekanisme Penyaluran BPNT

Proses penyaluran dilakukan melalui bank penyur dan PT Pos Indonesia, terlebih untuk KPM yang bantuannya disalurkan lewat bank, pemerintah memberikan KKS.

Oleh karena itu, bagi KPM yang memegang kartu KKS bisa mengecek saldo bansos apakah sudah masuk dan bisa dicairkan atau belum.