RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat per hari ini, Kamis, 19 November 2026 menunjukan perkembangan yang cukup positif.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, bantuan PKH dan BPNT tahap empat tahun 2026 mulai dicairkan oleh penerima manfaat.

Dalam video tersebut dikabarkan bahwa salah satu bansos yang dilaporkan cair oleh KPM yaitu BPNT untuk KKS Bank BNI, baik rekening baru atau lama.

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"Kartu KKS terbitan BNI, baik untuk KKS lama atau reguler terus mencairkan saldo BPNT tahap keempat alokasi Oktober hingga Desember 2026," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Nominal yang dicairkan oleh KPM yaitu sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus meliputi Oktober, November, dan Desember tahun ini.

Advertisement Dana bantuan bisa digunakan oleh KPM untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng hingga lauk pauk sebagai sumber pertein harian mereka.

Oleh karena itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang memegang KKS Bank BNI bisa mengecek saldo secara berkala, baik melalui mesin ATM atau agen layanan bank seperti BRILink.

Cara Mengecek Saldo Bansos BPNT

Bagi masyarakat yang pemilik KKS baru yang belum mengetahui cara mengecek saldo di rekening bansos mereka silahkan baca informasi ini sampau tuntas.

Cara Cek Saldo KKS Melalui Mesin ATM