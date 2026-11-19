RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026.

Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, salah satunya bantuan sosial yang dikabarkan mulai dicairkan oleh KPM yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bansos dengan nominal Rp600 Ribu untuk periode Oktober, November, dan Desember itu tidak diberikan pemerintah kepada semua masyarakat Indonesia.

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Dengan kata lain, hanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat yang akan menerima pencairan tahap keempat tersebut.

Lantas, apa kriteria penerima bansos Sembako tahap empat tahun ini? Berikut penjelasannya.

Advertisement Bantuan sosial pada dasar disalurkan pemerintah kepada masyarakat dengan desil rendah, yaitu satu sampai empat pada Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan kata lain, desil menjadi salah satu kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan penerima bansos di tahun ini.

Oleh karena itu, guna memastikan masih menerima bansos atau tidak masyarakat bisa mengecek status desil mereka secara berkala.

Lalu, bagaimana cara mengetahui status desil? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Desil 2026