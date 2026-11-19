RADAR BOGOR – Kabar pencairan bansos PKH tahap 4 mulai membawa angin segar bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Sejumlah penerima melaporkan saldo bansos PKH sudah masuk ke kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Mandiri pada Kamis, 19 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan kanal YouTube Cek Bansos yang memantau laporan pencairan bantuan sosial dari sejumlah daerah.

Advertisement Setelah sebelumnya pencairan melalui Bank BNI dan BRI dilaporkan mulai berlangsung, kini giliran KPM pengguna KKS Bank Mandiri yang mengaku menerima saldo bansos PKH.

Sejumlah penerima bahkan menyebut pencairan dilakukan sejak dini hari. Laporan yang masuk menunjukkan saldo bantuan PKH mulai terisi, baik melalui kartu KKS lama maupun kartu KKS baru.

KPM Bank Mandiri Laporkan Saldo PKH Masuk

Advertisement Dalam video tersebut, sejumlah KPM menyampaikan pengalaman pencairan bantuan PKH tahap 4 melalui Bank Mandiri.

Nominal yang diterima berbeda-beda, bergantung pada komponen bantuan dan proses validasi yang dilakukan.

Salah satu KPM mengaku menerima pencairan hingga Rp3 juta. Nominal tersebut disebut berasal dari bantuan untuk komponen balita sebesar Rp1,5 juta serta pencairan tahap sebelumnya yang belum masuk dan kemudian diterima bersamaan.

KPM lainnya melaporkan saldo Rp975.000 telah masuk ke rekening KKS Bank Mandiri.

Ada pula penerima yang mengaku memperoleh Rp600.000, serta KPM dengan komponen anak balita yang menerima Rp750.000.