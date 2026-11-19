RADAR BOGOR - Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang memegang kartu KKS Bank BNI.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap empat senilai Rp600 ribu dikabarkan mulai cair.

Oleh karena itu, KPM bisa secara bertahap mengecek saldo KKS yang mereka miliki secara berkala untuk memastikan saldo bantuan sudah masuk atau belum.

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Pengecekan saldo bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, mulai mesin ATM hingga agen layanan bank seperti Brilink dan agen lainnya.

Kendati demikian, jika saldo belum masuk ke KKS setelah proses pengecekan dilakukan, maka KPM harus memastikan diri mereka masih aktif atau tidak sebagai penerima bantuan.

Advertisement Pengecekan keaktifan kini bisa dilakukan dengan menggunakan NIK KTP penerima manfaat. Lantas, bagaimana caranya? Berikut penjelasannya.

Cara Mengecek NIK Penerima Bansos

Proses pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan melalui laman resmi Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser.

2. Masukan NIK KTP dengan benar.