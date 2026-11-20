RADAR BOGOR - Kabar yang sangat menggembirakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tahap keempat pada hari ini, Jumat, 20 November 2026.

Pemerintah disebut sudah mulai menyalurkan bansos tahap keempat tahun 2026 terutama kepada masyarakat yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bansos yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Oktober, November, Desember 2026.

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3 Bank Terpantau Cairkan Bansos

Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, dikabarkan tiga jenis bank penyalur sudah terpantau mencairkan saldo bantuan sosial memasuki minggu ketiga di bulan November 2026 ini.

Advertisement Adapun ketiga bank penyalur tersebut yaitu BNI, BRI, dan Mandiri, yang mana proses penyalurannya dilakukan secara bertahap.

"PKH dan BPNT periode akhir 2026 yang terpantau cair di tiga bank Himbara yakni bank BN, BRI dan Mandiri," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Oleh karrena itu, bagi masyarakat yang memegang kartu KKS dari tiga bank penyalur tersebut bisa mengecek saldo bantuan secara berkala.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo bansos?

Pengcekan saldo bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan mesin ATM bank penyalur yang ada di daerah masing-masing.