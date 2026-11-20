RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 yang banyak ditunggu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akhirnya tiba.

Pada hari ini, Jumat, 20 November 2026 dikabarkan sudah ada KPM yang mencairkan saldo bansos melalui rekening KKS bank BNI sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial.

"Akhirnya bantuan sosial untuk tahap empat di tahun 2026 ini mulai cair, tapi baru sebagian dan ini bagi pemegang kartu KKS bank BNI," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Nominal yang dicairkan yaitu sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026.

Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa pencairan dengan nominal Rp600 ribu berasal dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Advertisement Oleh karena itu, KPM penerima bantuan sembako diimbau untuk mengecek saldo KKS mereka secara berkala, baik melalui mesin ATM atau agen layanan bank penyalur.

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Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui mobile banking bagi masyarakat yang memiliki handphone dengan kapasitas memadai untuk mengunduh aplikasi tersebut.

Lantas, bagaimana cara mengecek saldo bansos melalui aplikasi mobile banking? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Saldo Bansos Lewat Mobile Banking

Adapun langkah-langkah mengecek saldo bansos melalui aplikasi m-banking bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini: