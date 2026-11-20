RADAR BOGOR - Banyak kanal yang mengabarkan terkait pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 pada hari ini, Jumat, 20 November 2026.

Seperti dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, dikabarkan bahwa salah satu bansos yang dilaporkan cair oleh KPM yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam video yang diunggah akun media sosial tersebut dikatakan bahwa pencairan PKH terpantau berasal dari KKS bank Mandiri yang dilakukan secara bertahap.

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"Untuk bantuan sosial PKH pemegang kartu KKS Bank Mandiri sudah mulai cair sebagian secara bertahap," kata narator kanal Youtube Pendamping Sosial.

Maka dari itu, pemegang KKS bank Himbara tersebut bisa mengecek saldo bansos mereka secara berkala, baik melalui mesin ATM atau agen layanan bank.

Advertisement Apa Itu Bansos PKH?

PKH merupakan bansos reguler dari Kemensos yang disalurkan kepada masyarakat miskin hingga rentan agar mereka bisa memenuhi kebuthan dasar seperti pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

Bansos ini diberikan dengan nominal yang cukup bervariasi mengingat setiap komponen diberikan dana bantuan dengan jumlah yang berbeda-beda.

Komponen PKH sendiri mencakup lansia, ibu hamil, anak sekolah, hingga penyandang disabilitas beras yang dinyatakan memenuhi kriteria.

Kriteria Penerima PKH