RADAR BOGOR – Kabar bantuan sosial (bansos) kerap menjadi harapan bagi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.

Apalagi ketika beredar informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra senilai Rp900.000.

Namun, di tengah harapan masyarakat menanti bantuan, muncul risiko lain yang tak boleh diabaikan, yakni penipuan berkedok pencairan bansos.

Advertisement Belakangan, informasi mengenai BLT Kesra Rp900.000 kembali beredar di media sosial hingga pesan berantai WhatsApp.

Tak sedikit informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran, formulir pengajuan, hingga klaim bahwa bantuan bisa langsung dicairkan.

Padahal, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai kelanjutan penyaluran BLT Kesra pada 2026.

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Masyarakat pun perlu lebih berhati-hati. Sebab, tautan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah bisa saja menjadi jebakan untuk mencuri data pribadi, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor rekening, hingga informasi akses perbankan.

Pada penyaluran terakhir Oktober hingga Desember 2025, BLT Kesra diberikan sebesar Rp300.000 per bulan.

Bantuan selama tiga bulan tersebut dicairkan sekaligus sehingga penerima memperoleh total Rp900.000.

Lantas, bagaimana cara membedakan informasi BLT Kesra resmi dari modus penipuan?