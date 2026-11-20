RADAR BOGOR – Harapan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bansos kembali muncul.

Di tengah penantian pencairan PKH dan BPNT tahap keempat, sejumlah penerima mulai melaporkan saldo masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun, pencairan belum berlangsung merata. Sebagian KPM sudah bisa mengecek saldo dan menerima bantuan, sementara lainnya masih menunggu kepastian kapan bantuan akan masuk ke rekening mereka.

Advertisement Informasi perkembangan pencairan tersebut disampaikan kanal YouTube Cek Bansos dalam video update pada 18 November 2026. Penyaluran dilaporkan mulai terpantau melalui Bank BNI dan sebagian KKS Bank BRI.

Bagi KPM yang belum menerima bantuan, proses pencairan masih dinantikan. Terlebih, bantuan sosial menjadi salah satu penopang kebutuhan sehari-hari bagi keluarga yang membutuhkan.

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Advertisement Dalam laporan tersebut, pencairan BPNT melalui Bank BNI disebut masih berlangsung.

Sejumlah KPM melaporkan saldo bantuan sebesar Rp600.000 sudah masuk meskipun status periode bantuan di aplikasi belum berubah.

Salah satu penerima di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku bantuan sudah masuk setelah melakukan pengecekan melalui ATM.

Kondisi ini menjadi perhatian bagi KPM yang masih melihat status bantuan pada periode sebelumnya.

Sebab, perubahan status administrasi tidak selalu bersamaan dengan masuknya saldo ke rekening.