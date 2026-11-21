RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat kembali dikabarkan terjadi pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026.

Sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu bantuan sosial yang disebut telah cair.

Bansos senilai Rp600 ribu tersebut telah memasuki penyaluran untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

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Oleh karena itu, KPM bisa mengecek saldo KKS yang mereka miliki secara berkala, baik melalui mesin ATM atau agen layanan bank seperti BRILink dan sejenisnya.

Perhatikan Batas Akhir Pencairan

Advertisement Informasi dari kanal Youtube Diary Bansos, sesuai dengan surat edaran dari Kemensos menyebutkan bahwa batas akhir pencairan yaitu tiga puluh hari setelah saldo masuk KKS.

"Berdasarkan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, batas akhir pencairan bansos PKH dan BPNT adalah tiga puluh hari terhitung sejak pertama kali saldo bantuan tersebut masuk ke rekening bansos para keluarga penerima manfaat," ujar narator kanal Youtube tersebut.

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Masyarakat jangan sampai terlambat untuk mencairkan karena bisa menyebabkan dana bantuan hangus atau dikembalikan ke kas negara.

Cara Cairkan Saldo Bansos BPNT

Proses pengecekan saldo bansos bisa dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan mesin ATM bank penyalur.