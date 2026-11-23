RADAR BOGOR – Pencairan bansos BPNT dan PKH tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2026 terus menunjukkan perkembangan.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan mulai menerima bansos BPNT dan PKH tahap 4 melalui rekening masing-masing.

Penyaluran bansos BPNT dan PKH itu dilakukan secara bertahap melalui bank penyalur. Karena itu, waktu penerimaan bantuan setiap KPM tidak selalu bersamaan, meskipun berada di wilayah yang sama.

Advertisement Berdasarkan laporan kanal YouTube Info Bansos yang mengulas perkembangan pencairan pada November 2026, proses penyaluran BPNT disebut telah menjangkau sekitar 13,5 juta KPM dari total kuota nasional sebanyak 18,8 juta penerima.

Sementara itu, pencairan PKH tahap 4 dilaporkan sudah mencapai sekitar 7,2 juta KPM dari total sasaran 10 juta penerima.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat jutaan KPM yang harus menunggu proses penyaluran pada gelombang selanjutnya.

Advertisement BPNT Tahap 4 Disebut Sudah Cair kepada 13,5 Juta KPM

Rekapitulasi penyaluran yang dibahas kanal Info Bansos menunjukkan pencairan BPNT tahap 4 terus mengalami penambahan melalui beberapa batch atau gelombang.

Pada gelombang sebelumnya, jumlah penerima yang masuk dalam proses penyaluran disebut mencapai sekitar 10,21 juta KPM.

Angka tersebut kemudian bertambah sekitar 3,49 juta penerima melalui batch berikutnya.

Jika kedua gelombang tersebut diakumulasikan, jumlah KPM yang telah masuk dalam proses penyaluran BPNT mencapai sekitar 13,5 juta dari total kuota nasional 18,8 juta penerima.