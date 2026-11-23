Kabar Bansos Tahap 4 Per Hari Ini, KPM Cair atau Tidak Sudah Bisa Dicek di SIKS-NG
RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai progres penyaluran bantuan sosial (bansos) per hari ini, Senin, 23 November 2026.
Dilansir dari kanal Yutube Diary Bansos, dikabarkan bahwa pada aplikasi SIKS-NG kini sudah bisa diketahui KPM yang akan cair dan tidak pada tahap empat tahun 2026.
"Hari ini di tanggal 23 November 2026 alhamdulillah status di SIKS-NG update dan sudah bisa dicek KPM yang cair dan yang tidak cair," ucap narator kanal Youtube tersebut.
Baca Juga: Lembur Dayeuh Pajajaran Cijujung Bogor Disulap Makin Asri dan Berbudaya
Adapun bantuan sosial yang akan diterima oleh penerima manfaat untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 mencakup PKH dan BPNT.
Kedua bantuan reguler ini diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN.
Disalurkannya bantuan ini bertujuan agar masyarakat miskin hingga rentan bisa memebuhi kebutuhan dasar mereka.
Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan apakah mereka masih layak menjadi penerima bansos atau tidak.
Cara Cek Kelayakan Penerima Bansos
Proses pengecekan bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui laman resmi yang disediakan oleh Kemensos.
Adapun langlah-langkah pengecekannya yaitu sebagai berikut:
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!