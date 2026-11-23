RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai progres penyaluran bantuan sosial (bansos) per hari ini, Senin, 23 November 2026.

Dilansir dari kanal Yutube Diary Bansos, dikabarkan bahwa pada aplikasi SIKS-NG kini sudah bisa diketahui KPM yang akan cair dan tidak pada tahap empat tahun 2026.

"Hari ini di tanggal 23 November 2026 alhamdulillah status di SIKS-NG update dan sudah bisa dicek KPM yang cair dan yang tidak cair," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Adapun bantuan sosial yang akan diterima oleh penerima manfaat untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 mencakup PKH dan BPNT.

Kedua bantuan reguler ini diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN.

Advertisement Disalurkannya bantuan ini bertujuan agar masyarakat miskin hingga rentan bisa memebuhi kebutuhan dasar mereka.

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Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan apakah mereka masih layak menjadi penerima bansos atau tidak.

Cara Cek Kelayakan Penerima Bansos

Proses pengecekan bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui laman resmi yang disediakan oleh Kemensos.

Adapun langlah-langkah pengecekannya yaitu sebagai berikut: