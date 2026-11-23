RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) disebut sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler tahap empat tahun 2026.

Sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, salah satu bantuan sosial yang dikabarkan cair yaitu BPNT untuk periode Oktober, November, Desember 2026.

Bansos reguler dengan nominal sebesar Rp600 ribu tersebut dikabarkan sudah cair melalui dua bank penyalur secara bertahap, yaitu Bank BNI dan BRI.

"BPNT sudah terpantau dicairkan secara bertahap di dua bank penyalur, yaitu Bank BNI dan Bank BRI," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memeganga dua kartu KKS tersebut bisa mengecek saldo bantuan secara berkala.

Advertisement Proses pengecekan bisa dilakukan melalui mesin ATM atau agen layanan bank seperti BRILink dan sejenisnya.

Dana bansos sembako bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan lauk pauk untuk kebutuhan protein mereka.

Cara Mengecek Saldo Bansos BPNT Lewat Mesin ATM

Proses pengecekan melalui mesin ATM bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Bawa KKS ke Mesin ATM