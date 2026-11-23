RADAR BOGOR - Pemerintah dikabarkan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria.

Pemerintah memberikan BSU di tahun ini bertujuan agar buruh atau pekerja bisa meningkatkan daya beli mereka di tengah harga kebutuhan pokok yang tidak stabil.

Pada penyalur tahun 2026 nominal BSU yang diberikan dinilai lebih besar dari tahapan sebelumnya, yaitu sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan seklaigus.

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Salah satu peryaratan penerima bantuan ini yaitu buruh atau pekerja harus aktif sampai bulan Agustus 2026 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, apakah buruh atau pekerja yang terkena PHK masih layak menerima bantuan subsidi upah tersebut? Berikut penjelasannya.

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Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi BSU Kemenake, bantuan subsisi upah akan tetap diberikan meski buruh atau pekerja terkena PHK.

Dengan catatan buruh atau pekerja yang bersangkutan masih memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Kemnaker Nomor 16 tahun 2026.

"Pekerja/buruh yang terkena PHK setelah bulan Agustus 2026 tetap berhak mendapatkan BSU sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026," tulis pada laman tersebut.

Buruh atau pekerja yang diusulakan menjadi penerima BSU bisa mengecek status kepeserta mereka secara mandiri melalui laman bsu.kemnaker.go.id.