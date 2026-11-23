Penerima BSU 2025 Ternyata Masih Bisa Menerima 2026, Ini Persyaratannya
RADAR BOGOR - Bantuan Subdisi Upah (BSU) dikabarkan akan kembali diberikan pemerintah pada tahun 2026 kepada buruh atau pekerja yang memenuhi kriteria.
Di tahun 2026 ini nominal BSU yang diberikan pemerintah berbeda dari tahun 2025, yaitu sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.
Lantas, apakah penerima manfaat di tahun 2025 bisa kembali memerima di tahun 2026?Berikut penjelasannya.
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Bisa Asalkan Memenuhi Peryaratan
Dikutip dari lama resmi BPJS Ketenagakerjaan, penerima tahun 2025 lalu ternyata masih bisa mendapatkan BSU di tahun 2026 asalkan yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.
Syarat penerima BSU tahun ini diatur melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:
Pekerja atau Buruh
Bantuan subsidi upah hanya diberikan kepada masyarakat yang berstatus sebagai buruh atau pekerja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berstatus WNI
Selanjutnya, penerima bantuan subsidi ini adalah buruh atau pekerja yang berstatus sebagai Warga Negera Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Pependudukan (NIK).
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