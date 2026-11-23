RADAR BOGOR - Bantuan Subdisi Upah (BSU) dikabarkan akan kembali diberikan pemerintah pada tahun 2026 kepada buruh atau pekerja yang memenuhi kriteria.

Di tahun 2026 ini nominal BSU yang diberikan pemerintah berbeda dari tahun 2025, yaitu sebesar Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

Lantas, apakah penerima manfaat di tahun 2025 bisa kembali memerima di tahun 2026?Berikut penjelasannya.

Bisa Asalkan Memenuhi Peryaratan

Dikutip dari lama resmi BPJS Ketenagakerjaan, penerima tahun 2025 lalu ternyata masih bisa mendapatkan BSU di tahun 2026 asalkan yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

Advertisement Syarat penerima BSU tahun ini diatur melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

Pekerja atau Buruh

Bantuan subsidi upah hanya diberikan kepada masyarakat yang berstatus sebagai buruh atau pekerja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berstatus WNI

Selanjutnya, penerima bantuan subsidi ini adalah buruh atau pekerja yang berstatus sebagai Warga Negera Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Pependudukan (NIK).