RADAR BOGOR - Dalam sebuah video yang diunggah kanal Youtube Diary Bansos dijelaskan bahwa bantuan sosial tahap empat tahun 2026 dikabarkan kembali cair pada hari ini, Senin, 23 November 2026.

Bansos yang disebut cair pada video tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat tahun 2026 melalui KKS Bank BNI.

"Baru saja bantuan PKH tahap keempat tahun 2026 giliran cair bertahap di kartu KKS bank BNI," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

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Di samping itu, narator kanal Youtube tersebut juga menghimbau penerima manfaat untuk segera mencairka dana bantuan yang sudah masuk ke KKS.

Ia menegaskan jangan sampai dana bantuan sosial PKH kembali ke kas negara karena tidak ditransaksikan oleh penerima manfaat.

Advertisement Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat batas pencairan bansos yaitu terhitung tiga puluh hari setelah dana bantuan masuk ke KKS.

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Adapun dana bantuan yang ditetapkan untuk penerima PKH yaitu dibedakan berdasarkan banyaknya komponen dalam satu kartu keluarga.

Komponen PKH ini mencakup lansia, ibu hamil, anak sekolah hingga penyandang disabilitas yang dinyatakan memenuhi kriteria.

Lantas, bagaimana cara mencairkan dana bansos PKH tahap keempat tahun 2026.

Cara Cairkan Bansos PKH Tahap 4 Tahun 2026