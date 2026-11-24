RADAR BOGOR – Penyaluran Bansos PKH tahap 4 periode Oktober–Desember 2026 kembali menunjukkan perkembangan.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan mulai menerima pencairan bansos PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI pada Senin, 23 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan kanal YouTube Cek Bansos dalam pembaruan pemantauan pencairan bantuan sosial.

Advertisement Pada gelombang kedua atau termin lanjutan di pekan terakhir November ini, pencairan bansos PKH disebut mulai kembali bergerak, meskipun jumlah penerima yang saldonya masuk masih terbatas.

Komponen lansia dan penyandang disabilitas menjadi salah satu penerima yang dilaporkan mulai mendapatkan bantuan.

Sejumlah KPM mengaku saldo Rp600.000 telah masuk ke rekening KKS BNI, sedangkan penerima dengan dua komponen bantuan mencatat nominal akumulasi yang lebih besar.

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KKS BNI Mulai Terisi, Pencairan Belum Merata

Berdasarkan pemantauan kanal Cek Bansos, pencairan PKH tahap 4 pada 23 November 2026 terpantau kembali berlangsung melalui Bank BNI. Namun, prosesnya belum menyeluruh dan masih dilakukan secara bertahap.

Sejumlah laporan penerima menyebutkan saldo bantuan mulai masuk ke KKS BNI, termasuk kartu terbitan tahun-tahun sebelumnya.

Pencairan ini menjadi lanjutan setelah sebagian KPM lebih dulu menerima bantuan BPNT pada pekan sebelumnya.

Kanal Cek Bansos menyebut komponen lansia dan disabilitas menjadi salah satu kategori yang paling banyak dilaporkan menerima pencairan pada pemantauan hari tersebut, dengan nominal Rp600.000 untuk masing-masing komponen sesuai laporan transaksi yang disampaikan.