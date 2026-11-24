RADAR BOGOR - Kabar terbaru mengenai pencairan bantuan sosisal (bansos) tahap empat kian ramai diperbincangan, termasuk salah satunya pada unggahan video kanal Youtube Info Bansos.

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pencairan bansos kuartal keempat tahun 2026 mulai dilakukan secara bertahap, termasuk untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada periode pencairan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 ini, pemerintah dikabarkan akan menyalurkan PKH kepada 7,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sedangkan untuk PKH berjalan bertahap pada sekitar 7,2 juta KPM," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Oleh karena itu bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima pencairan diimbau untuk tetap bersabar sampai dana bantuan benar-benar masuk ke KKS.

Advertisement Adapun nominal dari bansos PKH ini disebut cukup bervariasi, tergantung banyaknya jumlah komponen dalam satu kartu keluarga.

Komponen PKH tersebut mencakup lansia, ibu hamil, anak sekolah, hingga penyandang disabilitas yang dinilai masuk ke dalam kriteria penerima bantuan.

Maka dari itu, KPM harus memastikan diri mereka masih layak menenerima bantuan atau status kepesertaannya justru sudah tidak aktif di tahap empat ini.

Lantas, bagaimana cara mengecek status keaktifan penerima bansos PKH? Berikut penjelasannya.

Cara Cek Status Keaktifan Penerima Bansos PKH