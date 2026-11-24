RADAR BOGOR - Bansos BPNT tahap 4 tahun 2026 kapan cair? Pertanyaan tersebut banyak ditanyakan oleh warganet, terlebih mereka yang berstatus sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel, bansos BPNT periode salur Oktober, November, Desember 2026 dikabarkan cair malalui KKS Bank BRI.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memegang kartu KKS dari bank Himbara tersebut tidak ada salahnya untuk mengecek saldo secara berkala.

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Saldo bantuan sembako ini disalurkan dengan nominal yang masih sama dari tahap sebelumnya, yaitu sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus.

Dana bantuan tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, serta lauk pauk sebagai sumber protein harian mereka.

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Pemerintah dalam hal ini Kemensos telah menetapkan kriteria masyarakat yang akan menerima bantuan semabako, yaitu mereka yang masuk ke dalam kelompok desil rendah.

Dalam hal ini, masyarakat desil rendah adalah mereka yang berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan kata lain, masyarakat dengan desil tinggi, yaitu lima sampai sepuluh tidak berhak untuk menjadi penerima bantuan reguler tersebut.

Cara Cek Saldo BPNT di KKS