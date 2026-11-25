RADAR BOGOR – Kabar pencairan bantuan sosial kembali menjadi perhatian keluarga penerima manfaat (KPM).

Memasuki Selasa, 24 November 2026, penyaluran susulan bansos PKH dan BPNT tahap 4 periode Oktober–Desember 2026 dilaporkan mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dalam tayangan di kanal YouTube Info Bansos, pencairan susulan tersebut mulai terpantau di sejumlah bank penyalur, termasuk Bank BNI.

Advertisement Sebelumnya, penyaluran telah bergerak melalui KKS terbitan Bank BRI, Mandiri, dan BSI. Kendati demikian, pencairan tidak berlangsung serentak untuk seluruh penerima.

Proses pemindahbukuan dana dari kas negara ke rekening KPM dilakukan secara bertahap sehingga waktu masuknya saldo bisa berbeda-beda di setiap wilayah maupun rekening penerima.

Bukti Pencairan Mulai Bermunculan

Advertisement Kanal Info Bansos turut menampilkan sejumlah bukti transaksi dan laporan masyarakat yang menunjukkan adanya pergerakan pencairan bantuan sosial pada 23–24 November 2026.

Salah satunya berupa bukti transaksi agen BRIlink di wilayah Beringin pada 24 November 2026 dengan nominal Rp1.196.718.

Ada pula laporan penarikan tunai melalui ATM BNI di Mojokerto, Jawa Timur, sebesar Rp600.000 untuk penerima PKH dengan komponen lanjut usia.

Laporan lainnya berasal dari sejumlah daerah, seperti Aceh Tamiang, Kabupaten Batubara, Bekasi Kota, hingga wilayah yang menggunakan layanan Bank Mandiri dan BSI.

Sementara itu, bukti transaksi ATM BNI di RSUD R. Samsudin, SH, pada 24 November 2026 memperlihatkan penarikan sebesar Rp1,2 juta.