RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kemensos disebut sudah mulai menyalurkan bansos tahap keempat tahun 2026 kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagaimana informasi yang dikabarkan kanal Youtube Pendamping Sosial, bansos yang disalurkan pada tahap ini mencakup PKH dan BPNT untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Dalam video yang diunggah kanal Youtube tersebut dijelaskan bahwa dana bansos baik itu PKH atau BPNT sudah mulai masuk ke KKS milik KPM, termasuk BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.

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Lantas, bagaimana cara mengecek penerima bansos pada tahap ini? Berikut penjelasannya.

Proses pengecekan kini bisa dilakukan hanya bermodalnya handphone dan NIK KTP penerima manafaat dan bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM yang bersangkutan.

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Mengecek penerima bansos menggunakan NIK KTP bisa dilakukan dengan menggunakan laman atau aplikasi resmi dari Kemensos.

Adapun cara mengecek menggunakan aplikasi resmi Kemensos yaitu sebagai berikut:

Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store. Registrasi akun. Masuk menggunakan username dan password. Pilih menu "Cek Bansos". Masukan data yang diminta dengan benar. Klik "Cari Data". Lalu tunggu sampai sistem menampilkan data penerima bansos tahap empat tahun 2026.

Sementara itu, bagi yang ingin mengecek dengan menggunakan laman resmi Kemensos, silahkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser. Masukan NIK dengan benar. Isi verifikasi keamanan (captcha). Klik "Cari Data". Tunggu sampai sistem menampilkan data penerima bansos.

Apabila setelah dilakukan pengecekan status menunjukan keterangan "Ya" dan periode salur berubah menjadi "Oktober-Desember 2026" maka dapat dipastikan kamu masih layak menerima bansos di tahap empat ini.