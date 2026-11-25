RADAR BOGOR - Dana bantuan sosial (bansos) tahap empat tahun 2026 disebut sudah bisa dicairkan oleh penerima manfaat melalui KKS yang mereka miliki.

Seperti informasi yang dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, bansos PKH dan BPNT dikabarkan sudah mulai dicairkan oleh KPM di berbagai daerah.

Nominal yang diberikan cukup bervariasi, BPNT yaitu sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaliguas, sedangkan PKH tergantung dari banyaknya komponen dalam satu kartu keluarga.

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Lantas, apa yang harus dilakukan jika nominal bantuan sosial jumlahnya tidak sesuai? Berikut penjelasannya.

Dalam video yang diunggah kanal Youtube Pendamping Sosial dijelaskan, apabila terdapat kekeliruan nominal bansos yang kamu dapatkan, segera laporkan ke petugas setempat.

Advertisement Dalam hal ini, KPM bisa berkonsultasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing guna menemukan solusi dari masalah tersbeut.

"Jadi, apabila ada yang kurang dari nominal ini setelah dihitun-hitung berdasarkan komponen coba konsultasikan langsung ke patugas setempat," ucap narator kanal Youtube Pendamping Sosial.

Narator kanal Youtube ini juga berpesan agar masyarakat juga melaporkan jika ada dana yang masuk ke KKS lebih besar dari saldo yang seharusnya mereka dapatkan.

"Kalau lebih dari nominal yang ini tetap saja konsultasikan ke petugas setempat," ujarnya.

Rincian Nominal Bansos PKH Tahap 4 2026