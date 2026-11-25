‎RADAR BOGOR – Bara api, palu, dan besi menjadi bagian dari perjalanan hidup Yati di Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari kehidupan yang serba kekurangan, ia dan suaminya perlahan bangkit hingga mampu merintis usaha pande besi sendiri, melunasi utang, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.