Dulu Penerima Bansos PKH, Kini Yati Pilih Mundur setelah Sukses Bangun Usaha Pande Besi
RADAR BOGOR – Bara api, palu, dan besi menjadi bagian dari perjalanan hidup Yati di Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari kehidupan yang serba kekurangan, ia dan suaminya perlahan bangkit hingga mampu merintis usaha pande besi sendiri, melunasi utang, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Perjalanan itu tidak mudah. Setelah menikah pada 2002, Yati bersama suaminya harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan membesarkan tiga anak. Saat itu, sang suami bekerja sebagai buruh pande besi dengan upah sekitar Rp75.000 per hari.
Penghasilan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, sementara kebutuhan sekolah anak, biaya kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya kerap sulit terpenuhi.
Rumah yang mereka tempati pun jauh dari kata layak. Dindingnya menggunakan terpal bekas, sedangkan atapnya sering bocor saat hujan. Anak pertama mereka juga kerap sakit hingga harus bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit.
“Waktu itu gaji suami saya pas-pasan buat makan. Itu pun belum keperluan lainnya. Makan telur saja satu dipotong jadi dua, ayam beli seperempat, sayapnya juga dipotong bagi dua,” kenang Ibu Yati.
Kondisi tersebut membuat keluarga harus berutang ke berbagai tempat, bahkan sampai meminjam uang kepada rentenir demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dukunagn Bansos PKH Jadi Titik Awal Perubahan
Pada 2013, Yati mulai menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu penopang keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Tak hanya menerima bantuan, Ibu Yati juga mendapatkan pendampingan untuk mengelola keuangan keluarga. Ia mulai belajar menyisihkan uang sedikit demi sedikit dan memanfaatkan penghasilan yang ada agar tidak selalu habis untuk kebutuhan harian.
Dari kebiasaan sederhana itu, muncul keberanian untuk mengubah nasib. Ibu Yati dan suaminya mulai memikirkan cara agar tidak selamanya bergantung pada penghasilan sebagai buruh harian.
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Beralih dari Buruh Menjadi Pemilik Usaha
Pada 2021, Ibu Yati dan suaminya mengambil keputusan besar dengan membuka usaha pande besi sendiri. Modal awal mereka berasal dari tabungan yang dikumpulkan dari bantuan PKH serta pinjaman dari saudara.
Usaha kerajinan pisau itu dirintis dengan penuh keterbatasan. Namun, mereka terus bekerja dan mengembangkan usaha hingga perlahan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.
“Alhamdulillah berkat PKH saya dan suami bisa merintis usaha sendiri kerajinan pisau. Kalau dulu penghasilan buruh harian lepas sehari Rp75.000, sekarang penghasilan kotor Rp450.000. Itu buat modal Rp200.000, bersihnya Rp250.000,” tuturnya.
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Perubahan tersebut menjadi titik balik bagi kehidupan keluarga. Penghasilan yang sebelumnya hanya cukup untuk makan, kini mulai bisa digunakan untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan anak-anak.
Utang Lunas, Kehidupan Mulai Membaik
Seiring berkembangnya usaha pande besi, Ibu Yati dan suaminya akhirnya berhasil melunasi utang-utang yang selama bertahun-tahun membebani keluarga.
Kondisi rumah mereka pun berangsur membaik dan kini lebih layak dibandingkan sebelumnya. Meski masih hidup dalam kesederhanaan, mereka tidak lagi menghadapi tekanan ekonomi seperti masa lalu.
Bagi Ibu Yati, perubahan ini bukan semata soal peningkatan penghasilan, melainkan hasil dari perjalanan panjang, kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta kemauan untuk belajar.
Pada akhir 2025, Ibu Yati bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri atau graduasi dari program PKH karena merasa keluarganya telah mampu berdiri sendiri.
Keputusan tersebut sempat membuat pendamping PKH terharu. Sebab, Ibu Yati dinilai masih layak menerima bantuan. Namun, ia memilih mengakhiri kepesertaannya karena merasa bantuan yang diterimanya selama ini sudah cukup menjadi bekal untuk bangkit. (Fauzan Kaifah/MG).***
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