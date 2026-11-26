RADAR BOGOR - Ada informasi terbaru mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) di tahap empat per hari ini, Kamis, 26 November 2026.

Selain bantuan reguler seperti PKH dan BPNT, pemerintah juga menyalurkan bansos tambahan pangan berupa beras kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Bedasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, surat undangan pengambilan bantuan beras tersebut sudah mulai diberikan pemerintah kepada penerima manfaat.

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"Kabar gembira berikutnya ditunjukan kepada keluarga penerima manfaat yang telah mendapatkan surat undangan resmi untuk pengambilan bantuan ekstra di penghujung tahun 2026," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Bansos Beras 30 Kg

Advertisement Pada penyaluran di akhir tahun 2026 ini, pemerintah memberikan beras sebanyak 10 kg per bulan. Tapi, dalam prosesnya di lapangan penyalurkan dilakukan tiga bulan sekaligus.

Oleh karena itu, setiap KPM akan menerima bantuan tambahan pangan dari pemerintah sebanyak 30 kg yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

Bantuan beras ini disalurkan kepada masyarakat miskin hingga rentan, yang mana biasanya dibagikan di balai desa, kantor kecamatan, atau PT Pos Indonesia.

Cara Mengambil Bansos Beras 30 Kg

Bagi yang sudah menerima surat undangan, silahkan bisa datang ke lokasi yang tertera pada surat tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.