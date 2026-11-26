RADAR BOGOR – Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap keempat 2026 mulai menunjukkan perkembangan.

Namun, tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpeluang menerima bansos PKH dan BPNT pada periode ini, terutama mereka yang sebelumnya tereksklusi karena terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas game online terlarang.



KPM yang telah mengajukan sanggahan atas status tersebut ternyata masih harus menunggu hasil pemeriksaan.

Pasalnya, data penerima yang mengajukan keberatan masih dalam proses verifikasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



Perkembangan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Cek Bansos dalam pembaruan informasi penyaluran bansos per 26 November 2026.

Advertisement Dalam tayangan itu, terlihat sejumlah data KPM yang telah mengajukan sanggahan masih berstatus menunggu verifikasi PPATK.

Sanggahan KPM Masih dalam Proses Verifikasi PPATK

Advertisement Sebelumnya, KPM yang bantuannya tereksklusi pada penyaluran tahap ketiga akibat indikasi keterlibatan dalam aktivitas game online terlarang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan.



Meski demikian, pengajuan keberatan tersebut tidak otomatis membuat status bantuan kembali aktif.

Berdasarkan informasi dari kanal Cek Bansos, sejumlah data penerima masih tercatat dalam tahapan menunggu verifikasi PPATK.



Dengan kondisi tersebut, proses pemeriksaan terhadap sanggahan yang disampaikan belum dinyatakan tuntas.

Keputusan mengenai kemungkinan pengaktifan kembali bantuan masih bergantung pada hasil verifikasi data.

Peluang Pencairan PKH dan BPNT Tahap 4 Masih Kecil

Belum selesainya proses verifikasi turut memengaruhi peluang KPM menerima bantuan PKH dan BPNT tahap keempat 2026.

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Dalam informasi yang disampaikan melalui tayangan tersebut, KPM yang hingga akhir November 2026 masih memiliki status sanggahan menunggu verifikasi PPATK dinilai memiliki peluang relatif kecil untuk menerima pencairan pada tahap keempat.



Karena itu, penerima diminta tidak menganggap pengajuan sanggahan sebagai tanda bahwa keberatan telah disetujui.

Bantuan baru berpeluang kembali disalurkan setelah data selesai diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

KPM Disarankan Memeriksa Status Bantuan pada Desember

KPM yang sudah mengajukan sanggahan perlu terus memantau perkembangan status kepesertaannya.