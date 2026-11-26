RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mulai menyalurkan bansos tahap empat tahun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah.

Seperti dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, bantuan sosial yang dikabarkan mulai dicairkan tersebut mencakup Program Keluarga Harapn (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bansos untuk periode Oktobe, November, dan Desember 2026 itu disalurkan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih yang dipegang oleh setiap KPM.

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Segera Cairkan Saldo Bansos di KKS

Berdasarkan informasi dari kanal Youtube Diary Bansos, jika dana bantuan sudah masuk ke KKS, KPM diimbau untuk segera mencairkannya. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan agar saldo bantuan tidak dikembalikan ke kas negara.

Advertisement Batas pencairan saldo bansos sendiri yaitu 30 hari sejak dana bantuan masuk ke rekening KKS masing-masing penerima manfaat. Jika dibiarkan tanpa ada transaksi besar kemungkinan dana bantuan gagal dicairkan.

"Bantuan tersebut berpotensi kembali ke kas negara," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

Oleh karerna itu, lakukan pengecekan saldo secara berkala, jika dana sudah masuk segera cairkan, baik melalui mesin ATM, agen layanan seperti BRILink.

Cara Cairkan Saldo Bansos Lewat Agen Layanan Bank

Pencairan melalui agen layanan bank bisa dilakukan dengan mengikuti langkah--langkah berikut ini: